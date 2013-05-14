Защитному вождению как противоположности лихачеству обучают теперь и в Приморье

Все водители обязательно встречали на своем пути «лихачей» - превышающих скорость, совершающих опасные маневры, вынуждающих других водителей резко тормозить или менять направление движения. Все водители обязательно встречали «неумех» - ведущих себя и свое транспортное средство неуверенно, чьи маневры бывают непредсказуемы. Все водители обязательно встречали «наглецов» - откровенно пренебрегающих правилами и интересами других участников движения, их безопасностью. И вопрос не в том, кто есть кто в этих категориях участников движения, кто «блатной» с «красными корочками», а кто «права купил». Вопрос в том, что все вышеперечисленные категории водителей едут по нашим дорогам. Они - здесь. Они - сейчас. Они были вчера и будут завтра. И вам - законопослушному, опытному, искусному водителю - никак не избежать встречи с ними.