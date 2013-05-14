Жителям Приморья разрешили вступать в ЖСК без учета требования о наличии стажа работы

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2013 г. № 376, в подготовке которого принимал участие Фонда, жители Приморья, как и ряда других дальневосточных регионов, получили возможность вступления в ЖСК, создаваемых в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», без учета требования о наличии стажа работы на определенных должностях. Ранее в зависимости от категории от кандидатов в ЖСК требовался стаж работы от трех до семи лет.