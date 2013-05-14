Жителям Приморья разрешили вступать в ЖСК без учета требования о наличии стажа работы

Участие в строительстве жилья в жилищно-строительных кооперативах нового типа заманчиво потому, что существенно снижает стоимость квадрата новостроя.
Прежде всего, за счет участков земли, передаваемых субъектами ПФ, местными органами власти или федеральным Фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС). Кстати, Фонд (на своих арендуемых землях) осуществляет поддержку жилищной кооперации также бесплатными проектами повторного применения и финансированием создания инженерной инфраструктуры, продвижением проектов застройки на местном уровне, помощью в освоении новых строительных технологий.
Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2013 г. № 376, в подготовке которого принимал участие Фонда, жители Приморья, как и ряда других дальневосточных регионов, получили возможность вступления в ЖСК, создаваемых в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», без учета требования о наличии стажа работы на определенных должностях. Ранее в зависимости от категории от кандидатов в ЖСК требовался стаж работы от трех до семи лет.
Предполагается, что снятие ограничения по стажу позволит привлечь в Приморский край высококвалифицированных специалистов. В частности, в сферу высшего образования и академической науки, для которых при участии Фонда сейчас начинается реализация пилотного проекта ЖСК «Остров», в который сегодня включены 414 научно-педагогических работников Дальневосточного федерального университета и сотрудников Дальневосточного отделения РАН. Для них предполагается построить более 35 000
кв. метров жилья эконом-класса – 247 объектов ИЖС, 61 жилое помещение в «дуплексах» и 106 квартир в многоквартирных малоэтажных домах.
Фондом «РЖС» ЖСК «Остров» условно переданы в безвозмездное срочное пользование девять земельных участков общей площадью 40,9 га. После внесения всеми членами первоначального взноса в 30% от прошлогодней рыночной цены «квадрата» 41 650 рублей должна начаться активная фаза строительства. Еще четыре земельных участка общей площадью 15,5 га Фонд зарезервировал кооперативу на тот случай, если количество его членов достигнет 1000 человек.
В настоящее время Фонд «РЖС» осуществляет финансовую поддержку этому строительству на сумму более 38 млн рублей: 1,5 млн выделены на топографическую съемку, 2 млн – на инженерно-геологические изыскания и 34 млн – на обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.
Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.