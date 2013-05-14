Жителям Владивостока расскажут о ВИЧ-инфекции

Сегодня ВИЧ – уже не приговор. Современные лекарственные препараты не могут полностью уничтожить вирус, но могут остановить его размножение. Если ВИЧ-инфекцию своевременно диагностировать и соблюдать все рекомендации врача по приему лекарств и образу жизни, она превращается в хроническое заболевание, с которым человек может жить десятилетиями и даже – рожать здоровых детей. При проведении современной терапии, начиная с раннего срока беременности, вероятность рождения здорового ребенка у ВИЧ-инфицированных родителей составляет порядка 98%.