Баскетболистки ДВФУ победили в первом матче суперфинала АСБ

Как рассказал главный тренер сборной ДВФУ Андрей Терехин, с первых минут борьба на площадке была чрезвычайно напряженной — девушки получали большое количество фолов и замечаний. Первая половина матча завершилась с минимальным преимуществом ДВФУ — 33:31. После перерыва команде удалось вырваться вперед еще на несколько очков, и соперницам всю вторую половину игры пришлось довольствоваться ролью догоняющих, сообщает пресс-служба ДВФУ.