ДВФУ открыл доступ к международным ресурсам для всех вузов Дальнего Востока

«Эльзевир» — крупнейший в мире издательский холдинг научной, технической и медицинской литературы с более чем 400-летней историей. Компания издает более 2000 журналов (включая The Lancet и Cell) и около 20 000 книг под брендами Academic Press, Mosby, Saunders, Churchil Livingstone и др. Подписчиками печатных и электронных продуктов «Эльзевира» являются научно-исследовательские центры, библиотеки, университеты, ведомства и министерства более чем в 180 странах. Издательство обслуживает научными данными более 30 млн. ученых, медиков, студентов и специалистов по всему миру. Широкое признание получили онлайн-решения издательства для ученых и врачей, среди которых ScienceDirect, Scopus, Reaxys, MD Consult и др., используемые во всем мире.