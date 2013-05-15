Муниципалитеты Приморья готовы к реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов

Одним из условий для участия в программе софинансирования является наличие общедомовых приборов учёта в 75 процентах жилых домов. По словам специалистов департамента, эта работа должна быть закончена до июля 2013 года, а значит, оснащённость коллективными счётчиками потребляемых ресурсов не повлияет на решение фонда. Кроме того, работа по установке общедомовых приборов учёта активизирована: сейчас управляющие компании заключают договоры на установку общедомовых приборов учёта.