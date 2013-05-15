Общероссийская конференция по качеству рыбопродукции пройдет во Владивостоке

– Инициатор проведения конференции – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), – пояснил Герман Зверев. – Совсем недавно, в апреле они собирали экспертов по качеству и безопасности пищевой продукции в Нижнем Новгороде. Там обсуждали порядок применения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки». Кроме того, там обсуждали технические регламенты на масложировую продукцию и молочную продукцию, про рыбу разговора не было.