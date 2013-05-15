Приморцам сделали послабление для участия в кооперативном строительстве

Отметим, что при участии фонда РЖС на территории края реализуется пилотный проект, который осуществляет жилищно-строительный кооператив "Остров". Планируется, что площадь строительства составит более 35 тыс. кв. м., на которой будут располагаться объекты эконом-класса. В том числе, 247 объектов индивидуального жилищного строительства, 61 помещение в домах блокированной застройки, а также 106 квартир в многоквартирных домах.