РЖД запускают контейнерный сервис "Транссиб за семь суток"

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 62 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 25 тыс. вагонов-платформ для их перевозки (около 60% от их общего числа в РФ), а также имеет сеть терминалов в РФ (на 46 станциях) и в Словакии. 50% + 2 акции компании принадлежит РЖД, 6,3% - НПФ "Благосостояние", 23,7% - транспортной группе FESCO (базовая компания - ОАО "Дальневосточное морское пароходство"), 9,25% - Европейскому банку реконструкции и развития.