РЖД запускают контейнерный сервис "Транссиб за семь суток"

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) совместно с ОАО "Трансконтейнер" и ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в группу Global Ports) запускает регулярный ускоренный контейнерный поезд.
Первый поезд длиной в 71 вагон был погружен на терминале ВСК и отправлен со станции Находка-Восточная 1 мая в направлении станции Москва-товарная Павелецкая, куда прибыл 8 мая. Общее время следования составило 7 суток", - говорится в сообщении пресс-службы РЖД.
Второй поезд был отправлен 8 мая, его прибытие в Москву ожидается 15 мая.
Ускоренные контейнерные поезда будут формироваться в Находке 2 раза в неделю - в среду и пятницу. Ближайшие отправки состоятся 15 и 17 мая.
Скорость доставки контейнеров с Дальнего Востока в столицу возрастает за счет того, что составы двигаются до станции назначения без остановок, минуя сортировочные станции. Ранее на этом маршруте доставка грузов происходила в течение 11-14 дней, а перевозка контейнеров по Транссибу на обычных условиях занимает до 20 дней.
"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 62 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 25 тыс. вагонов-платформ для их перевозки (около 60% от их общего числа в РФ), а также имеет сеть терминалов в РФ (на 46 станциях) и в Словакии. 50% + 2 акции компании принадлежит РЖД, 6,3% - НПФ "Благосостояние", 23,7% - транспортной группе FESCO (базовая компания - ОАО "Дальневосточное морское пароходство"), 9,25% - Европейскому банку реконструкции и развития.
Терминал ВСК - крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России, мощности составляют 550 тыс. TEU в год.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.