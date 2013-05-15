С москвичей в пользу приморской Строительно-промышленной компании взыскано более 34 млн рублей

ОАО «МРТС» подало иск в Арбитражный суд города Москвы, который установил спорный договор незаключенным и передал исковое заявление по подсудности в Арбитражный суд Приморского края. Решением от 5 февраля 2013 года Арбитражный суд Приморского края отказал ОАО «МРТС» во взыскании с субподрядчика суммы неосновательного обогащения, поскольку ООО «СПК» в суде доказало, что в ходе выполнения работ по заключенному договору, оно несло дополнительные затраты на мобилизацию и демобилизацию техники, строительство и содержание вахтового городка, транспортные расходы, зарплату работникам и др. Поэтому встречные требования ООО «СПК» были удовлетворены в полном объеме – с московской компании взыскано 34 788 040,96 рублей.