Торговая сеть Metro Cash & Carry может обосноваться в Приморье

После встречи руководство Metro Cash & Carry объявило о создании проектной группы, которая призвана изучить и проанализировать потенциал региона. Стоить отметить, что одним из главных конкурентных преимуществ Приморского края является отсутствие здесь других крупных игроков, а также перспектива выхода на азиатский рынок.