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Торговая сеть Metro Cash & Carry может обосноваться в Приморье

15 мая 2013, 11:46
Торговая сеть Metro Cash & Carry создала рабочую группу по созданию филиала в Приморском крае. В настоящий момент ритейлер проводит исследование рынка: оценивает покупательскую способность в регионе, развитие малого и среднего бизнеса, возможности местных и федеральных поставщиков.

Торговая сеть Metro Cash & Carry организовала рабочую группу по созданию филиала в Приморском крае. В настоящий момент ретейлер проводит исследование рынка: оценивает покупательскую способность в регионе, развитие малого и среднего бизнеса, возможности местных и федеральных поставщиков.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский презентовал регион перед руководством компании, которое задумалось о расширении торговой сети на Дальний Восток.

Напомним, в конце марта этого года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в заседании совета директоров Ассоциации компаний розничной торговли «АКОРТ», которая объединяет 24 крупнейших торговых компании в России, и рассказал участникам заседания о преференциях, которые власти края готовы предоставить компаниям, пришедшим в регион, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Мы готовы предоставлять определенные преференции. Прежде всего речь идет о земельных участках, которые мы готовы, со своей стороны, подготовить с точки зрения инфраструктуры и горизонтальной планировки», - добавил глава региона.

После встречи руководство Metro Cash & Carry объявило о создании проектной группы, которая призвана изучить и проанализировать потенциал региона. Стоить отметить, что одним из главных конкурентных преимуществ Приморского края является отсутствие здесь других крупных игроков, а также перспектива выхода на азиатский рынок.

Досье

Metro Cash & Carry – крупная торговая сеть, которая насчитывает 68 филиалов в 45 городах России. Ее появление в Приморском крае может значительно оздоровить рынок потребительских товаров за счет снижения цен.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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