В Приморье глава Надеждинского района лишился своего поста

По данным следствия, в период с июня 2010 по декабрь 2011 года Ведерников незаконно перевел земли сельскохозяйственного назначения в другую категорию - земли промышленного назначения, после чего передал их в аренду юридическому лицу. В результате незаконных действий подозреваемого на данных участках был причинен непоправимый вред почве на сумму около 10 млн рублей.