В Приморье нет проблем с подачей газа на ТЭЦ

"В нынешнем году затраты на ремонтную кампанию останутся на этом же уровне, но при этом серьезно возрастет объем ремонтов генерирующего оборудования. Ремонтная программа по сетям будет сокращена из-за остающейся нерешенной проблемы "последней мили" и как следствие выпадающих доходов ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", - сказал гендиректор "РАО ЭС Востока".