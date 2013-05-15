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В Приморье нет проблем с подачей газа на ТЭЦ

15 мая 2013, 17:37
Прошедшей зимой энергетики не испытывали проблем с подачей газа на ТЭЦ Владивостока, сообщил генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.

Прошедшей зимой энергетики не испытывали проблем с подачей газа на ТЭЦ Владивостока, сообщил журналистам генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.

Напомним, что в 2011-2012 году ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и теплоцентраль (ТЦ) "Северная" столкнулись с ограничениями поставок газа на ТЭЦ из-за образования гидратных пробок на газопроводе "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". "Приятно отметить, что этой зимой мы не испытывали проблем во Владивостоке", - отметил Сергей Толстогузов.

В структуре сжигаемого топлива ТЭЦ холдинга уголь сегодня составляет 57%, природный газ - 40%, нефтепродукты - 3%.

Доля мазута в общем балансе топлива ежегодно снижается, газа - возрастает.

"В зоне ответственности холдинга было определено два региона с высокими рисками прохождения максимумов нагрузок: Приморская и Сахалинская энергосистема. Разумеется, на них было направлено основное внимание руководства "РАО ЭС Востока". В результате, обе эти системы стабильно прошли сезон, несмотря на сложные условия", - сказал Сергей Толстогузов.

Стабильно пройти ОЗП холдингу позволила успешно проведенная ремонтная кампания 2012 года. Всего на ремонты оборудования в 2012 году было потрачено свыше 9 млрд рублей, что на 5% выше, чем в 2011 году.

"В нынешнем году затраты на ремонтную кампанию останутся на этом же уровне, но при этом серьезно возрастет объем ремонтов генерирующего оборудования. Ремонтная программа по сетям будет сокращена из-за остающейся нерешенной проблемы "последней мили" и как следствие выпадающих доходов ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", - сказал гендиректор "РАО ЭС Востока".

В 2013 году холдинг продолжит реализацию ключевых проектов, призванных повысить уровень надежности электроснабжения потребителей, создать условия для социально-экономического развития Дальнего Востока.

На эти цели планируется потратить более 21 млрд рублей.

В центре внимания - генерация, в которой столь остро нуждается регион.

Так, в 2013 году будет введен 4 блок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, что позволит расширить резерв маневренной генерирующей мощности островной энергосистемы.

Намечены также перевод на сжигание газового топлива еще двух котлов на Владивостокской ТЭЦ-2, пуск новой каркасной газовой котельной в Петропавловске-Камчатском, начало строительства во Владивостоке современной газовой ТЭЦ "Восточная", а также внедрение на объектах энергетики современного оборудования и разработок.

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ОАО "ДРСК", ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго", а также ОАО "Передвижная энергетика" и ряд непрофильных компаний.

Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав "РАО ЭС Востока", составляет 9,087 тыс. МВт; тепловая мощность – 17,892 тыс. Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения - более 102 тыс. км.

"РусГидро" принадлежит 65,75% в уставном капитале "РАО ЭС Востока".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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