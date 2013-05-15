В роддоме Владивостока прошла "горячая линия" по вопросам женского здоровья

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, акция проходит в учреждении далеко не первый год, и каждый раз она обозначает новые тенденции в сфере здравоохранения. «Сегодня мы обратили внимание на то, что очень много вопросов касалось темы «партнерских родов», - отметила Светлана Викторовна. – Наших собеседниц волновало то, каким образом организовано участие пап, что требуется для их присутствия и какую роль это играет в последующих взаимоотношениях в семье».