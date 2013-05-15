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В роддоме Владивостока прошла "горячая линия" по вопросам женского здоровья

15 мая 2013, 12:11
"Горячая линия" по вопросам женского здоровья, прошедшая сегодня в роддоме №3 Владивостока, вновь подтвердила свою актуальность.

«Горячая линия» по вопросам женского здоровья, прошедшая сегодня в роддоме №3 Владивостока, вновь подтвердила свою актуальность. 42 консультации за четыре часа работы – таковы итоги телефонного общения врачей с пациентами.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, акция проходит в учреждении далеко не первый год, и каждый раз она обозначает новые тенденции в сфере здравоохранения. «Сегодня мы обратили внимание на то, что очень много вопросов касалось темы «партнерских родов», - отметила Светлана Викторовна. – Наших собеседниц волновало то, каким образом организовано участие пап, что требуется для их присутствия и какую роль это играет в последующих взаимоотношениях в семье».

Другой интересный факт, который выделили среди прочих организаторы линии, связан с тем, что основная доля звонков (70 процентов) поступила от женщин, наблюдающихся в частных клиниках и других женских консультациях Владивостока. По мнению Светланы Сагайдачной, такая статистика может свидетельствовать о высокой степени доверия горожан к специалистам учреждения и интересе, который проявляют к «третьему» роддому Владивостока пациенты сторонних организаций, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Участие в работе «горячей» линии приняли главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, заместитель главврача по лечебной работе Елена Кравченко, заведующая женской консультацией учреждения Татьяна Ковальчук, а также профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Юрий Ишпахтин.

Акция была приурочена к празднованию Международного дня семьи, который отмечается 15 мая.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

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