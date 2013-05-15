Владивосток "рисует" 2 млн рублей, чтобы сохранить жизнь Маше Федотовой

Маша – невероятно талантливая. Она учится в художественной школе, плетет шедевры из бисера, рисует удивительной красоты картины и мечтает стать дизайнером - чтобы делать мир ярче и красивее. Девочка уже в том возрасте, когда не просто комплексует перед сверстниками подростками по поводу тяжёлой болезни, но и по-настоящему боится за свою жизнь. Времени на сбор средств остаётся слишком мало, меньше месяца. Чтобы хоть как-то помочь маме, Маша решила распродать все свои картины, которые так бережно хранила и которыми так гордилась. Оптимист по характеру, юная художница шутит: «Может быть, нарисовать деньги?» Девочка искренне верит в то, что мир не без добрых людей, и надеется на нашу помощь. Давайте поддержим Машеньку и «нарисуем» ей… ЖИЗНЬ!