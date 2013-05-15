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Во Владивостоке по примеру США и Европы массово снимут стресс

15 мая 2013, 21:37
Во Владивостоке на Vladivostok Boat Show пройдут тренировки на свежем воздухе

Во Владивостоке на Vladivostok Boat Show пройдут тренировки на свежем воздухе.

18 мая во Владивостоке на территории яхт-клуба "7 футов" в рамках Vladivostok Boat Show пройдут тренировки от фитнес-клуба «Мастер Джим» для всей семьи.

Принять участие может любой желающий, для этого достаточно купить билет на выставку. В программе также будет и фитнес для детей в возрасте от 3 до 6 лет и с 7 до 11 лет.

Тренировки на свежем воздухе, вне клубного пространства, уже давно стали нормой для фитнес-клубов США и Европы. Физические занятия, проводимые на улице, улучшают настроение и снимают стресс.

Стоимость билета на 1 день выставки - 150 рублей.

Тренировка состоится 18 мая на территории яхт-клуба «7 футов» в 13.00. Форма одежды: спортивная, сообщает пресс-служба VBS 2013.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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