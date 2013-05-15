Во Владивостоке по примеру США и Европы массово снимут стресс

Во Владивостоке на Vladivostok Boat Show пройдут тренировки на свежем воздухе.
18 мая во Владивостоке на территории яхт-клуба "7 футов" в рамках Vladivostok Boat Show пройдут тренировки от фитнес-клуба «Мастер Джим» для всей семьи.
Принять участие может любой желающий, для этого достаточно купить билет на выставку. В программе также будет и фитнес для детей в возрасте от 3 до 6 лет и с 7 до 11 лет.
Тренировки на свежем воздухе, вне клубного пространства, уже давно стали нормой для фитнес-клубов США и Европы. Физические занятия, проводимые на улице, улучшают настроение и снимают стресс.
Стоимость билета на 1 день выставки - 150 рублей.
Тренировка состоится 18 мая на территории яхт-клуба «7 футов» в 13.00. Форма одежды: спортивная, сообщает пресс-служба VBS 2013.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.