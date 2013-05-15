Во Владивостоке посетители международной выставки PITE отправятся в бесплатный гастрономический тур

«Владивосток претендует на звание туристического центра России в АТР. А это требует не только инфраструктуры, определенных экономических и других показателей, но еще и уровня культуры. Задачей фестиваля как раз и является знакомство жителей Приморского края с особенностями разных кухонь, с культурой питания других стран. Вкусная пища – немногое из того, что действительно объединяет представителей разных народов и государств. Так что после фестиваля рядовые владивостокцы смогут оказать радушный прием жителям, скажем, Новой Зеландии или других стран», - рассказал Роман Иванищев, президент Дальневосточной Ассоциации Рестораторов и Отельеров, которая наряду с ресторанным агентством «Анонс» является организатором фестиваля.