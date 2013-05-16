Бизнес-омбудсмен констатировал, что жалобы на проверки предпринимателей почти исчезли

Предприниматели перестали жаловаться на проверки контролирующих органов, заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис ТИТОВ 16 мая на Дальневосточном съезде предпринимателей, проходящем на острове Русском во Владивостоке.
"Самая главная проблема была проверки, сейчас таких обращений практически нет. Введение плановых проверок практически решило эту проблему", - сказал бизнес-омбудсмен.
Он напомнил, что контролирующие органы могут проводить внеплановые проверки с разрешения прокуратуры. По его словам, есть отдельные факты злоупотреблений при проведении внеплановых проверок "под прикрытием прокуратуры".
"Чемпионом" по количеству жалоб Борис Титов назвал обращения представителей малого и среднего бизнеса, касающиеся отношений с муниципальными властями.
По словам бизнес-омбудсмена, сделанное им предложение об амнистии бизнесменам, осужденным за экономические преступления, вызвало неодобрение у россиян.
"Была негативная реакция со стороны широких слоев общества. Говорили - вы жуликов освобождаете, тех, кто воровал за счет простых жителей. Но мы говорим об амнистии для предпринимателей, а не для чиновников, воровавших бюджет", - подчеркнул Титов.
Ранее Борис Титов заявил о намерении внести в Госдуму проект амнистии для осужденных за экономические преступления. Руководство "Единой России", а также спикер Госдумы Сергей НАРЫШКИН идею поддержали, однако отметили, что необходимо очень внимательно посмотреть на то, кто именно попадет под эту амнистию.
Дальневосточная неделя предпринимательства проходит с 13 по 17 мая во Владивостоке в кампусе ДВФУ на острове Русском. В мероприятии принимают участие представители бизнеса всех регионов Дальнего Востока.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.