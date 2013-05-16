Бизнес-омбудсмен констатировал, что жалобы на проверки предпринимателей почти исчезли

Ранее Борис Титов заявил о намерении внести в Госдуму проект амнистии для осужденных за экономические преступления. Руководство "Единой России", а также спикер Госдумы Сергей НАРЫШКИН идею поддержали, однако отметили, что необходимо очень внимательно посмотреть на то, кто именно попадет под эту амнистию.