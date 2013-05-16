Бизнесу предложен удобный способ общения с постоянными клиентами

Да, именно так делает большинство покупателей. Некоторые, конечно, возвращаются. Но даже если покупатель уйдет от вас счастливый и довольный, возможно, вы его никогда не увидите. Почему? А, может, ему уже не нужен ваш товар, или он был в городе проездом. Вы никогда не узнаете ответ на этот вопрос, у вас не будет его контактных данных.