Депутаты Приморья поддержали губернатора

В апреле в Думе состоялось заседание круглого стола, посвященное введению нормы на электроэнергию. В нем, наряду с депутатами, приняли участие члены ветеранских организаций Владивостока, общественных объединений, специалисты в области коммунального хозяйства, энергетики, сотрудники краевой и городской администраций. Выработанное по итогам этого обсуждения обращение депутатов к губернатору была принято на заседании Думы. В нем подчеркивалось, что нынешнее состояние части жилищного фонда и инженерных коммуникаций способствует только перерасходу электроэнергии – как, например, в случае ветхого жилья и домов без центрального отопления. В жилых домах подолгу нет горячей воды, люди вынуждены пользоваться водонагревательными приборами. Кроме того, предложенная изначально методика расчетов соцнормы не учитывала некоторые особенности энергопотребления в Приморском крае. Оценивая ситуацию, депутаты пришли к выводу: сегодня край не готов к участию в проекте, поэтому соцнорму вводить нельзя.