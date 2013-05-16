Депутаты Приморья поддержали губернатора

Решение губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО о выходе Приморья из пилотного проекта по введению социальной нормы энергопотребления поддерживают депутаты Думы города Владивостока.
Председатель Думы Елена НОВИЦКАЯ считает решение губернатора отвечающим интересам жителей края:
«Депутатский корпус Владивостока неоднократно высказывался против участия в пилотном проекте. Еще в декабре прошлого года введение соцнормы активно обсуждалось на заседании комитета по городскому хозяйству, где сама идея нормирования получила резко отрицательную оценку. Тогда же в адрес Губернатора было направлено первое обращение депутатов по этому вопросу.
В апреле в Думе состоялось заседание круглого стола, посвященное введению нормы на электроэнергию. В нем, наряду с депутатами, приняли участие члены ветеранских организаций Владивостока, общественных объединений, специалисты в области коммунального хозяйства, энергетики, сотрудники краевой и городской администраций. Выработанное по итогам этого обсуждения обращение депутатов к губернатору была принято на заседании Думы. В нем подчеркивалось, что нынешнее состояние части жилищного фонда и инженерных коммуникаций способствует только перерасходу электроэнергии – как, например, в случае ветхого жилья и домов без центрального отопления. В жилых домах подолгу нет горячей воды, люди вынуждены пользоваться водонагревательными приборами. Кроме того, предложенная изначально методика расчетов соцнормы не учитывала некоторые особенности энергопотребления в Приморском крае. Оценивая ситуацию, депутаты пришли к выводу: сегодня край не готов к участию в проекте, поэтому соцнорму вводить нельзя.
Важно, что голос депутатов Думы города Владивостока был услышан. Мы и дальше будем держать вопрос о соцнорме на потребление электроэнергии под своим контролем и отстаивать интересы жителей города Владивостока. Нельзя допустить, чтобы пострадали интересы горожан, особенно пожилых людей с небольшим достатком. Надо также вести речь об экономии электроэнергии и бережном отношении к ее потреблению – это общемировая проблема, и, разумеется, необходимо внедрять новые технологии энергосбережения, поощрять те жилищно-коммунальные организации, которые добились в этом существенных успехов, вести просветительскую работу среди горожан».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.