Фондовые рынки: В фокусе – Европа и США

Европа: В фокусе – ВВП. Статистика из еврозоны и Германии оказалась смешанной. Промпроизводство еврозоны превысило прогнозы, а индекс экономических ожиданий Германии ZEW в мае увеличился всего до 36.4 пункта, что хуже ожиданий. Тем не менее европейские индексы выросли на фоне повышения кредитного рейтинга Греции агентством Fitch с B- до CCC. Сегодня мы ожидаем публикацию данных по ВВП Германии и еврозоны за 1К13, а также данных по безработице Великобритании за март.