Microsoft будет распространять новую ОС бесплатно как обновление к Windows 8

Представители Microsoft сделали революционное заявление: новая операционная система, которая была анонсирована как Windows, не выйдет отдельным релизом, а будет распространяться в качестве обновления для Windows 8.
Версию ОС Windows 8.1 смогут бесплатно получить те, кто уже приобрел Windows 8. Обновление будет доступно для скачивания в ближайшие несколько месяцев.
Как сообщается, на эти меры компания пошла из-за провала Windows 8. Операционную систему, впервые предложившую пользователям стационарных компьютеров «планшетный» интерфейс, неохотно раскупают.
По мнению ряда экспертов, у Microsoft каждая вторая версия операционной системы является не вполне удачной, пишет газета «Труд».
ZRPRESS.RU, Владивосток.