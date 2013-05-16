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Microsoft будет распространять новую ОС бесплатно как обновление к Windows 8

16 мая 2013, 16:26
Как сообщается, на эти меры компания пошла из-за провала Windows 8.

Представители Microsoft сделали революционное заявление: новая операционная система, которая была анонсирована как Windows, не выйдет отдельным релизом, а будет распространяться в качестве обновления для Windows 8.

Версию ОС Windows 8.1 смогут бесплатно получить те, кто уже приобрел Windows 8. Обновление будет доступно для скачивания в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщается, на эти меры компания пошла из-за провала Windows 8. Операционную систему, впервые предложившую пользователям стационарных компьютеров «планшетный» интерфейс, неохотно раскупают.

По мнению ряда экспертов, у Microsoft каждая вторая версия операционной системы является не вполне удачной, пишет газета «Труд».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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