Новый вертолет Ка-62 "арсеньевской сборки" может украсить МАКС-2013

"Мы покажем Ка-62 на МАКС-2013 в полете только в том случае, если будем на 100% уверены, что вертолет готов выполнить в полете эффектную демонстрационную программу. Нам важно показать существующим и потенциальным заказчикам, на что действительно способен новый российский вертолет", - сказал Дмитрий Петров.