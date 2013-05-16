Приморским родителям компенсируют расходы на отдых детей

В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 30 апреля 2010 года № 164 - па «О размере и Порядке компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки в организациях, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае»предоставление компенсации родителям детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно производится один раз в год. В 2013 году размер компенсации составляет: