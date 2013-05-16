Пункт пропуска в Краскино "уплотнился" с пяти этажей до трех - Генпрокуратура

Более половины российских пограничных пунктов не соответствует предъявляемым требованиям, имеют место случаи, когда средства, выделяемые на обустройство границы, используются неэффективно, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, размещенном на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, до настоящего времени не построены и не введены в эксплуатацию пункты пропуска в Краснодарском и Приморском краях, на строительство которых потрачено более 3 млрд рублей.
Так, вместо пятиэтажного железобетонного здания в пункте пропуска Краскино (Приморский край) возведен трехэтажный корпус из металлоконструкций. Несмотря на это, 985 млн рублей в полном объеме перечислены на счета подрядчика. Только после вмешательства органов прокуратуры было возбуждено уголовное дело, отметили в Генпрокуратуре.
Предполагалось, что современный пункт пропуска в Краскино откроет двери туристам и перевозчикам еще в ноябре 2012 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.