zr.media
ГлавноеВсе новости

Пункт пропуска в Краскино "уплотнился" с пяти этажей до трех - Генпрокуратура

16 мая 2013, 17:18
Более половины российских пограничных пунктов не соответствует предъявляемым требованиям, имеют место случаи, когда средства, выделяемые на обустройство границы, используются неэффективно, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Более половины российских пограничных пунктов не соответствует предъявляемым требованиям, имеют место случаи, когда средства, выделяемые на обустройство границы, используются неэффективно, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, размещенном на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, до настоящего времени не построены и не введены в эксплуатацию пункты пропуска в Краснодарском и Приморском краях, на строительство которых потрачено более 3 млрд рублей.

Так, вместо пятиэтажного железобетонного здания в пункте пропуска Краскино (Приморский край) возведен трехэтажный корпус из металлоконструкций. Несмотря на это, 985 млн рублей в полном объеме перечислены на счета подрядчика. Только после вмешательства органов прокуратуры было возбуждено уголовное дело, отметили в Генпрокуратуре.

Предполагалось, что современный пункт пропуска в Краскино откроет двери туристам и перевозчикам еще в ноябре 2012 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Границы#Прокуратура#Тур за границу#Прокуратура ХМАО-Югры#Транспортная прокуратура#Прокуратура ЯНАО#Генеральная прокуратура РФ#Приморье#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56