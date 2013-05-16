Студенты ДВФУ смогут жить в общежитиях в период летних каникул

Для учащихся, покидающих летом Владивосток, существует требование вывозить на этот период личные вещи или сдавать их в бесплатные камеры хранения общежитий. В этом году такие камеры появятся и в гостиничных корпусах кампуса на о.Русский. Оставить под присмотром свои вещи могут все студенты, уезжающие на лето.