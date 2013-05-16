В апреле зафиксирован рекордный профицит бюджета США

В апреле был зафиксирован рекордный за последние 5 лет профицит бюджета США, что позволит отсрочить достижение госдолгом потолка до 2 сентября 2013 года. Котировки российских суверенных еврооблигаций заметно снизились. Подробнее в аналитике от Владивостокского филиала БКС Премьер:
В пятницу в своем выступлении Б. Бернанке не стал затрагивать наиболее важную в последнее время тему процентных ставок и состояния экономики США, а сконцентрировался на возникающих на финансовых рынках рисках, а также на действиях регуляторов по их минимизации и предотвращению, чем несколько разочаровал инвесторов. Однако неожиданно позитивные новости пришли из казначейства США. Так, в апреле был зафиксирован рекордный за последние 5 лет профицит бюджета США – на уровне $113 млрд, что произошло за счет более быстрого роста налоговых отчислений. Также министр финансов страны Дж. Лью заявил в интервью на телеканале CNBC, что увеличение налоговых поступлений вместе с дивидендами от ипотечного агентства Fannie Mae объемом почти $60 млрд, которые казначейство ожидает получить в ближайшие месяц, позволят отсрочить достижение госдолгом потолка до Дня труда – 2 сентября 2013 года. Таким образом, ближайшая неделя не станет критичной с этой точки зрения, что должно быть позитивно воспринято инвесторами на ближайших сессиях.
Из опубликованных в конце прошлой недели макроэкономических данных стоит выделить неожиданный рост промпроизводства в Германии в марте, что, впрочем, все равно не внушает оптимизма из-за снижения показателя на 2.5% г-н-г. Также были опубликованы данные по инфляции в Китае, продемонстрировавшие ускорение до 2.4% г-н-г, на фоне увеличения темпов роста денежной массы и объемов кредитования в экономике Поднебесной, что, несмотря на признаки улучшения ситуации в апреле, свидетельствует о возможности более сильного ужесточения монетарной политики в мае-июне.
В конце прошлой недели наблюдались заметные продажи в UST при росте доходностей 10-летних бумаг до 1.9% как на фоне позитивной макростатистики, так и после заявлений представителей PIMCO о возможности окончания «бычьего» тренда в treasuries. Однако мы хотим отметить, что рост профицита бюджета США вместе с действием QE3 должен способствовать сокращению объема UST в обращении и, как следствие, привести к понижению ставок по казначейским облигациям в ближайшие месяцы до 1.5-1.6% по 10-летним бумагам.
Сегодня утром были опубликованы умеренно негативные данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае, показавшие рост немного ниже ожиданий, что создает некоторое давление на стоимость commodities. Между тем наиболее важным событием текущего дня станет публикация данных по объему розничных продаж в США в апреле, которые могли зафиксировать небольшое снижение.
За последние две сессии прошедшей недели котировки большинства выпусков российских еврооблигаций изменились незначительно. Однако рост доходности UST 10 в пятницу до 1.90% (+9 бп) привел к заметному снижению котировок по суверенным бумагам: Russia 42 закрылся на уровне немногим ниже 118.5 пп (-2 пп), а Russia 30 – вблизи отметки 125.85 пп (-80 бп). В результате на сегодняшней сессии можно ожидать заметного роста продаж в длинных бумагах первого эшелона.
ZRPRESS.RU, Владивосток.