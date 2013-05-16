В апреле зафиксирован рекордный профицит бюджета США

В пятницу в своем выступлении Б. Бернанке не стал затрагивать наиболее важную в последнее время тему процентных ставок и состояния экономики США, а сконцентрировался на возникающих на финансовых рынках рисках, а также на действиях регуляторов по их минимизации и предотвращению, чем несколько разочаровал инвесторов. Однако неожиданно позитивные новости пришли из казначейства США. Так, в апреле был зафиксирован рекордный за последние 5 лет профицит бюджета США – на уровне $113 млрд, что произошло за счет более быстрого роста налоговых отчислений. Также министр финансов страны Дж. Лью заявил в интервью на телеканале CNBC, что увеличение налоговых поступлений вместе с дивидендами от ипотечного агентства Fannie Mae объемом почти $60 млрд, которые казначейство ожидает получить в ближайшие месяц, позволят отсрочить достижение госдолгом потолка до Дня труда – 2 сентября 2013 года. Таким образом, ближайшая неделя не станет критичной с этой точки зрения, что должно быть позитивно воспринято инвесторами на ближайших сессиях.