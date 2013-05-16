В Приморье начато развитие индустриальных площадок в Надеждинском и Михайловском районах

"Мы (власти региона. – Прим. авт.) планируем, что к концу года они будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Параллельно ведем переговоры с "якорными" инвесторами, среди них - крупные ретейлеры, которые, заходя в регион, мы надеемся, смогут изменить логистику поставок товаров".