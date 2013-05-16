В центре Владивостока в субботу будет перекрыто автомобильное движение

В ближайшую субботу, 18 мая, во Владивостоке состоится массовый легкоатлетический забег в рамках спортивного праздника «Зеленый марафон». В связи с этим событием, в целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение временно ограничить движение всех видов транспорта по ряду улиц в центре города, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. В субботу, 18 мая, с 10 часов утра до 15 часов будет запрещено движение транспорта на следующих участках автомобильных дорог: - по улице Светланская - от перекрестка с улицами Пограничная – Тигровая – Набережная (в районе гостницы «Версаль») до перекрестка с улицей Капитана Шефнера; - по улице Алеутская - от перекрестка с улицей 1-я Морская до перекрестка с улицей Семеновская; - по улице Уборевича - от перекрестка с улицей Светланская до перекрестка с улицей Семеновская; - по улице Лазо - от перекрестка с улицей Светланская до перекрестка с улицей Суханова; - по улице Корабельная Набережная - от перекрестка с Океанским проспектом до дома № 66-б по улице Светланская; - по Светланскому переулку - от перекрестка с улицей Светланская до перекрестка с улицей Корабельная Набережная; - по улице Баневура - от перекрестка с улицей Светланская до перекрестка с улицей Пушкинская; - на участке автомобильной дороги от дома № 83-а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская. Объезд транспортных средств на этот период будет осуществляться по улицам: 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Суханова. Всех участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам. ZRPRESS.ru, Владивосток.