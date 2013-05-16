Во Владивостоке по решению суда катамаран для саммита обрел законного владельца

В целях оформления права собственности на строящееся судно для дальнейшего его документального оформления и передачи по окончании строительства покупателю – Администрации Приморского края с регистрацией перехода права собственности на судно на имя покупателя, ОАО «Восточная верфь» обратилось к капитану морского порта Владивосток с заявлением о регистрации строящегося катамарана. В регистрации было отказано на том основании, что в реестре строящихся судов уже содержится запись о зарегистрированных правах другого собственника – ООО «Пасифико Марин».