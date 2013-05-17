Международная выставка PITE-2013 собрала во Владивостоке лидеров туриндустрии АТР

Стоит отметить, что выставка PITE-2013 продлится до 19 мая. Вход для всех желающих бесплатный. Добраться до кампуса ДВФУ можно на личном автотранспорте или автобусом по маршруту №15 (ДВФУ - Фуникулёр - Покровский парк). Кроме того, между кампусом и яхт-клубом 7 футов, где в рамках Приморской недели туризма и отдыха проходит выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show, курсируют специальные катера, сообщает пресс-центр XVII Тихоокеанской международной туристской выставки PITE.