"Ростелеком" поддержал идею создания IT-парка в Приморье

На встрече обсудили идею создания IT-парка в Приморском крае. Коммерческий директор «Ростелеком – Дальний Восток» Андрей Сун отметил высокую готовность компании предоставить резидентам будущего IT-парка услуги связи, а также хранения и обработки данных. «Сегоднякомпания в работе с клиентами делает упор на онлайн-инструменты, - сказал он, - для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей мы предлагаем услуги на базе облачных технологий, услуги хостинга. «Ростелеком»сегодня может предоставить свои производственные мощности для создания IT-парка, в частности,организовать VPN сети любого уровня и масштаба».