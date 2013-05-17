Транспортная полиция лишь формально выполняет свою работу в аэропорту Владивостока

"Мы неоднократно обращались к руководству линейного отдела полиции на транспорте с требованием организовать свою работу на территории аэропорта надлежащим образом. Однако полиция до настоящего времени никак не отреагировала на ситуацию, не считая заявлений о том, что пока посторонние лица в контролируемой зоне не совершили правонарушений, действовать рано", - отмечает Максим Четвериков.