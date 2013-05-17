Учения по борьбе с террористами прошли на предприятии Дальневосточного центра судостроения и судоремонта во Владивостоке

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта большое внимание уделяет безопасности предприятий. Это уже вторые масштабные учения силовых ведомств, которые за последние два месяца прошли на его заводах. В апреле этого года на базе Дальневосточного завода «Звезда» состоялись учения по радиационной безопасности, в которых были задействованы части Восточного военного округа, Тихоокеанского флота, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также других федеральных и краевых ведомств. Они показали готовность персонала предприятия и органов государственного управления к противодействию ядерной и радиационной аварии.