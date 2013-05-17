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V Международная выставка яхт и катеров "Vladivostok Boat Show - 2013" открыта под звук корабельной рынды
17 мая 2013, 18:47
Во Владивостоке 17 мая на территории яхт-клуба "Семь футов" начала свою работу V, юбилейная, выставка катеров и яхт "Vladivostok Boat Show - 2013".
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