V Международная выставка яхт и катеров "Vladivostok Boat Show - 2013" открыта под звук корабельной рынды

Во Владивостоке 17 мая на территории яхт-клуба "Семь футов" начала свою работу V, юбилейная, выставка катеров и яхт "Vladivostok Boat Show - 2013".