В Приморье болеть и курить вредно для кошелька

В Приморском крае на наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 1,5%. Нефтепродукты подорожали в среднем на 2,6%, в том числе дизельное топливо – на 3,9%.
На 0,7-3,6% возросли цены на изделия из хлопчатобумажных тканей (белье постельное, некоторые виды одежды и белья для детей ясельного возраста), на 1,1-4,2% – на отдельные виды обуви, на 1,6-3,1% – моющие и чистящие средства, на 5,6-12,3% – табачные изделия.
Из строительных материалов более всего выросли цены на плиты древесностружечные на 2,5%, шифер – на 3,8%, стекло оконное листовое – на 9,4%.
При среднем росте цен на наблюдаемые медикаменты с начала года на 3,2%, некоторые их виды: корвалол, валидол, аспирин подорожали на 5,9-6,2%, анальгин, валокордин, бромгексин – на 8,1-16,6%. Перевязочные материалы стали дороже на 3,6%, сообщает Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.