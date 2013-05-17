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В Приморье болеть и курить вредно для кошелька

17 мая 2013, 12:37
В Приморском крае на наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 1,5%.

В Приморском крае на наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 1,5%. Нефтепродукты подорожали в среднем на 2,6%, в том числе дизельное топливо – на 3,9%.

На 0,7-3,6% возросли цены на изделия из хлопчатобумажных тканей (белье постельное, некоторые виды одежды и белья для детей ясельного возраста), на 1,1-4,2% – на отдельные виды обуви, на 1,6-3,1% – моющие и чистящие средства, на 5,6-12,3% – табачные изделия.

Из строительных материалов более всего выросли цены на плиты древесностружечные на 2,5%, шифер – на 3,8%, стекло оконное листовое – на 9,4%.

При среднем росте цен на наблюдаемые медикаменты с начала года на 3,2%, некоторые их виды: корвалол, валидол, аспирин подорожали на 5,9-6,2%, анальгин, валокордин, бромгексин – на 8,1-16,6%. Перевязочные материалы стали дороже на 3,6%, сообщает Приморскстат.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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