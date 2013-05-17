В Приморье подорожали капуста, яйца и водка

На 1-2,2% возросли цены на масло сливочное, колбасные изделия, маргарин, творог, сыры, на 3,2-5,8% – на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, макаронные изделия, на 4,2-12% – на рыбу соленую, маринованную, копченую, икру лососевых рыб, на 10,4% – на муку пшеничную, на 16,8% – на яйца. Сохраняется тенденция роста цен на все виды круп, кроме крупы гречневой, на 1,9-19,7%.