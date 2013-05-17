В Приморье подорожали капуста, яйца и водка

В Приморском крае индекс потребительских цен за прошедшие четыре месяца составил 102,8% к декабрю 2012 года, что выше чем, за аналогичный период прошлого года (102,2%).
С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 3,7%.
Лидером по росту цен остаются овощи. Капуста только за апрель подорожала на 5,1%, а с начала года – в 1,6 раза, остальные наблюдаемые овощи подорожали на 1,2-25,5%.
На 1-2,2% возросли цены на масло сливочное, колбасные изделия, маргарин, творог, сыры, на 3,2-5,8% – на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, макаронные изделия, на 4,2-12% – на рыбу соленую, маринованную, копченую, икру лососевых рыб, на 10,4% – на муку пшеничную, на 16,8% – на яйца. Сохраняется тенденция роста цен на все виды круп, кроме крупы гречневой, на 1,9-19,7%.
Из алкогольных напитков более всего подорожала водка (на 20,5%), из безалкогольных напитков вода минеральная (на 4,9%), собщает Приморскстат.
В Приморском крае стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец апреля 3890,46 рублей и возросла на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, на 4,1% - с декабрем 2012 года.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.