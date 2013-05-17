zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморском крае цены на авиаперевозки "взлетели" почти на 40%

17 мая 2013, 12:48
В Приморском крае цены (тарифы) на платные услуги населению выросли за первые четыре месяца года на 2,8%.

В Приморском крае цены (тарифы) на платные услуги населению выросли за первые четыре месяца года на 2,8%.

За период с начала года из наблюдаемых жилищно-коммунальных услуг отмечен рост цен на услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ на 1.9%, по найму жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 9,3%.

Среди наблюдаемых видов бытовых услуг выше среднего возросли цены на пошив женского платья, услуги прачечных, услуги бань и душевых (на 5,9-10,1%); из медицинских возросли цены на ультразвуковое исследование брюшной полости (на 12,5%) и первичный прием у врача (на 15,5%).

Из услуг связи увеличились тарифы на услуги городской телефонной и почтовой связи на 6% и 9,6%, соответственно. Услуги профессионального обучения в среднем подорожали на 5,4%, из них, более всего стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля – на 6%.

В группе услуг пассажирского транспорта стал дороже полет в салоне экономического класса самолета в 1,4 раза, только в апреле рост составил 38,8%. В тоже время проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 12,8%. С начала года возросла стоимость проезда в городском транспорте на 13,9%, сообщает Приморскстат.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

#Новости#Цены на битум#Цена на российский газ#Динамика цен#Цены на бензин#Министерство транспорта#Транспорт#Цены на нефть#Транспорт международные перевозки#Либерализация цен#Цены на ДТ#Цены на бензин Россия#Конъюнктура цен#Снижение цен#ЖКХ#Цена на газ#Цены на топливо#Цена газа#Цена#Какие факторы влияют на цену аттестации рабочих мес#Рост цен#Общественный транспорт#Цены на нефть прогноз#Цены нефть#Департамент ЖКХ#МКУ «Служба муниципального хозяйства в ЖКХ»#Цена на нефть#Трубопроводный транспорт - 2016#Спотовые цены#Тарифы ЖКХ#Уровень цен#Цены на железнодорожные перевозки#Среднегодовая цена на нефть#Прогноз цен на нефть#Рынок ценных бумаг#Соглашение о стабилизации цен на топливо#Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО#Цены#Цена отсечения#Цены на драгоценные металлы#Цены на газ#Экономика#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56