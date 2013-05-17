В Приморском крае цены на авиаперевозки "взлетели" почти на 40%

В группе услуг пассажирского транспорта стал дороже полет в салоне экономического класса самолета в 1,4 раза, только в апреле рост составил 38,8%. В тоже время проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 12,8%. С начала года возросла стоимость проезда в городском транспорте на 13,9%, сообщает Приморскстат.