В Приморском крае цены на авиаперевозки "взлетели" почти на 40%

В Приморском крае цены (тарифы) на платные услуги населению выросли за первые четыре месяца года на 2,8%.
За период с начала года из наблюдаемых жилищно-коммунальных услуг отмечен рост цен на услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ на 1.9%, по найму жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 9,3%.
Среди наблюдаемых видов бытовых услуг выше среднего возросли цены на пошив женского платья, услуги прачечных, услуги бань и душевых (на 5,9-10,1%); из медицинских возросли цены на ультразвуковое исследование брюшной полости (на 12,5%) и первичный прием у врача (на 15,5%).
Из услуг связи увеличились тарифы на услуги городской телефонной и почтовой связи на 6% и 9,6%, соответственно. Услуги профессионального обучения в среднем подорожали на 5,4%, из них, более всего стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля – на 6%.
В группе услуг пассажирского транспорта стал дороже полет в салоне экономического класса самолета в 1,4 раза, только в апреле рост составил 38,8%. В тоже время проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 12,8%. С начала года возросла стоимость проезда в городском транспорте на 13,9%, сообщает Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.