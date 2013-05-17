В России начинает вещание новый федеральный общедоступный телеканал

19 мая стартует вещание нового федерального телеканала – «Общественное телевидение России». Новый телеканал создан в рамках Указа Президента РФ в целях оперативного, достоверного и всестороннего информирования граждан о текущих событиях в области внутренней и внешней политики, культуры, образования, науки и духовной жизни.
Новый телеканал включён в перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и будет приниматься во всех регионах страны.
ОТР станет площадкой для обсуждения важнейших проблем, волнующих общество, а также средством прямого и открытого взаимодействия власти и граждан России. Значительное место в вещательной политике канала займёт освещение жизни субъектов РФ.
Задача телеканала – раскрыть в полной мере интеллектуальный и научный потенциал российской провинции, где проживают и трудятся умные, деловые люди, привлечь их к участию в программах.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.