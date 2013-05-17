Во Владивостоке может появиться новая дорога

Глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ 16 мая пообещал в случае избрания осенью на новый срок построить вдоль Амурского залива новую автомагистраль, которая значительно разгрузит существующие дороги и позволит ликвидировать автомобильные пробки, в первую очередь в районе Второй Речки и на пр-те 100-летия Владивостоку.
- Сегодня в этом зале я готов заявить о новом, по-настоящему большом проекте, который придаст городу новый импульс развития и также как и наши знаменитые мосты не только сделает жизнь горожан более комфортной, но и навсегда изменит облик Владивостока, — заявил Игорь Пушкарев. — Речь идет о новой магистрали вдоль побережья Амурского залива, которая пройдет от низководного моста до полуострова Елены. Тот, кто считает, что этот проект фантастика, пусть вспомнит путь, по которому он сюда приехал. «Русский» мост, длина пролета которого является самой протяженной в мире - вот где настоящая фантастика!
Свое заявление Игорь Пушкарев сделал на острове Русском в кампусе ДВФУ, где 17 мая начался праймериз кандидатов на должность главы администрации Владивостока от партии «Единая Россия». В зале собрались около 700 человек.
Для проведения праймериз во Владивостоке еще в марте была выбрана третья из четырех моделей, рекомендованных федеральными партийными органами. Особенностью третьей модели является то, что кандидата определяют не только члены партии «Единая Россия». Состав выборщиков поделен поровну - половина «единороссов», половина - члены общероссийского народного фронта.
За право стать кандидатом от партии власти борются пять человек. Действующий мэр Игорь Пушкарев по итогам первого дня набрал наибольшее число баллов - 480. Второе место с 203 баллами завоевал депутат Законодательного Собрания Приморского Края Павел СЕРЕБРЯКОВ. Остальные трое претендентов в глазах выборщиков Советского района Владивостока значительно отстали. Дмитрий ЦАРЕВ набрал 128 баллов, Алексей КЛЕЦКИН - 120, Марина ШЕМИЛИНА - 106 баллов.
Напомним, праймериз будет проходить в течение пяти дней - по числу районов во Владивостоке. 17 мая - Фрунзенский, 18 мая - Ленинский, 22 мая - Первореченский и 23 мая - Первомайский.
Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.