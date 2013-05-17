Во Владивостоке может появиться новая дорога

- Сегодня в этом зале я готов заявить о новом, по-настоящему большом проекте, который придаст городу новый импульс развития и также как и наши знаменитые мосты не только сделает жизнь горожан более комфортной, но и навсегда изменит облик Владивостока, — заявил Игорь Пушкарев. — Речь идет о новой магистрали вдоль побережья Амурского залива, которая пройдет от низководного моста до полуострова Елены. Тот, кто считает, что этот проект фантастика, пусть вспомнит путь, по которому он сюда приехал. «Русский» мост, длина пролета которого является самой протяженной в мире - вот где настоящая фантастика!