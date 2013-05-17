Во Владивостоке в ходе выставки PITE-2013 эксперты определят векторы развития туризма на Дальнем Востоке

Деловая программа форума откроется пленарным заседанием, модератором которого выступит проректор по стратегическому развитию ДВФУ Сергей Дубовицкий. Заседание начнется с обзора состояния и перспектив развития туризма в Приморском крае. Именно так называется тема доклада заместителя директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Владимира Щура. Свои точки зрения на туристскую отрасль также выскажут представители научного сообщества из ДВФУ и ВГУЭС. Кроме того, ожидается выступление приезжих спикеров. Юрий Путрик из Московского гуманитарного университета расскажет о влиянии интеграционных процессов на изменения кадровой структуры туристской отрасли. А директор Владивостокского представительства Национальной организации туризма Кореи Пак Хюн Бон, опираясь на опыт своей страны, раскроет тему развития делового туризма.