Во Владивостоке в ходе выставки PITE-2013 эксперты определят векторы развития туризма на Дальнем Востоке

18 мая на о. Русский в кампусе ДВФУ (Конференц-зал «Сопка», корпус № 20) откроется форум «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе российского Дальнего Востока и стран АТР». Одной из важных тем мероприятия станет развитие туристской привлекательности Приморского края. Форум состоится в рамках Тихоокеанской международной выставки PITE-2013.
Деловая программа форума откроется пленарным заседанием, модератором которого выступит проректор по стратегическому развитию ДВФУ Сергей Дубовицкий. Заседание начнется с обзора состояния и перспектив развития туризма в Приморском крае. Именно так называется тема доклада заместителя директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Владимира Щура. Свои точки зрения на туристскую отрасль также выскажут представители научного сообщества из ДВФУ и ВГУЭС. Кроме того, ожидается выступление приезжих спикеров. Юрий Путрик из Московского гуманитарного университета расскажет о влиянии интеграционных процессов на изменения кадровой структуры туристской отрасли. А директор Владивостокского представительства Национальной организации туризма Кореи Пак Хюн Бон, опираясь на опыт своей страны, раскроет тему развития делового туризма.
Затем работа форума продолжится в формате двух круглых столов: «Концепция формирования туристско-рекреационных объектов: взаимосвязь инвестиционного и дизайн-проектирования на основе международных стандартов» и «Проблемы и перспективы внутреннего и въездного туризма: международный опыт и тенденции развития». В дискуссиях примут участие представители администрации города, научное сообщество, сотрудники региональных и столичных турфирм, бизнесмены и потенциальные инвесторы.
Организаторами Форума «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе российского Дальнего Востока и стран АТР» являются Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Мероприятие проводится при поддержке НП ТОМИ «Окно в Евразию» и НП «Приморский региональный союз туроператоров».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.