zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке в ходе выставки PITE-2013 эксперты определят векторы развития туризма на Дальнем Востоке

17 мая 2013, 13:26
18 мая на о. Русский в кампусе ДВФУ (Конференц-зал "Сопка", корпус № 20) откроется форум "Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе российского Дальнего Востока и стран АТР".

18 мая на о. Русский в кампусе ДВФУ (Конференц-зал «Сопка», корпус № 20) откроется форум «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе российского Дальнего Востока и стран АТР». Одной из важных тем мероприятия станет развитие туристской привлекательности Приморского края. Форум состоится в рамках Тихоокеанской международной выставки PITE-2013.

Деловая программа форума откроется пленарным заседанием, модератором которого выступит проректор по стратегическому развитию ДВФУ Сергей Дубовицкий. Заседание начнется с обзора состояния и перспектив развития туризма в Приморском крае. Именно так называется тема доклада заместителя директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Владимира Щура. Свои точки зрения на туристскую отрасль также выскажут представители научного сообщества из ДВФУ и ВГУЭС. Кроме того, ожидается выступление приезжих спикеров. Юрий Путрик из Московского гуманитарного университета расскажет о влиянии интеграционных процессов на изменения кадровой структуры туристской отрасли. А директор Владивостокского представительства Национальной организации туризма Кореи Пак Хюн Бон, опираясь на опыт своей страны, раскроет тему развития делового туризма.

Затем работа форума продолжится в формате двух круглых столов: «Концепция формирования туристско-рекреационных объектов: взаимосвязь инвестиционного и дизайн-проектирования на основе международных стандартов» и «Проблемы и перспективы внутреннего и въездного туризма: международный опыт и тенденции развития». В дискуссиях примут участие представители администрации города, научное сообщество, сотрудники региональных и столичных турфирм, бизнесмены и потенциальные инвесторы.

Организаторами Форума «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе российского Дальнего Востока и стран АТР» являются Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Мероприятие проводится при поддержке НП ТОМИ «Окно в Евразию» и НП «Приморский региональный союз туроператоров».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Выставка#Владивосток СПГ#Якутия - Хабаровск - Владивосток#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Сахалин-Хабаровск-Владивосток#Владивосток#Развитие туризма#Выставка Нефтегаз#Туризм#Приморье#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56