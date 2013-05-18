Авиакомпания "Владивосток Авиа" начинает выходить из финансового пике

Авиаперевозчик отмечает, что значительную долю затрат в структуре себестоимости по итогам прошлого года составили затраты по АвиаГСМ (29,8%). При этом во многих аэропортах продолжают увеличиваться ставки сборов на топливообеспечение, а также растут затраты на наземное обслуживание. Все это в совокупности существенно увеличивает расходы авиаперевозчика и негативно влияет на доходность.