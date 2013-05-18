Авиакомпания "Владивосток Авиа" начинает выходить из финансового пике

ОАО "Владивосток Авиа" в I квартале 2013 года получило 86,479 млн рублей чистой прибыли, тогда как годом ранее был получен чистый убыток в размере 494,913 млн рублей.
Выручка выросла на 32,9%, до 2 млрд 651,579 млн рублей. На рост выручки повлияло, в том числе, увеличение объемов перевозок. Так, "Владивосток Авиа" за 3 месяца 2013 года перевезла 243 тыс. человек, что на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Авиаперевозчик отмечает, что значительную долю затрат в структуре себестоимости по итогам прошлого года составили затраты по АвиаГСМ (29,8%). При этом во многих аэропортах продолжают увеличиваться ставки сборов на топливообеспечение, а также растут затраты на наземное обслуживание. Все это в совокупности существенно увеличивает расходы авиаперевозчика и негативно влияет на доходность.
ОАО "Владивосток Авиа" входит в группу компаний "Аэрофлот" с 2011 года. В настоящее время основу летного парка авиакомпании составляют шесть самолетов Ту-204-300 и шесть А-320.
Напомним, что совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" одобрил создание дальневосточной авиакомпании на базе ОАО "Сахалинские авиатрассы" (САТ). Предполагается, что дальневосточная авиакомпания будет создана путем объединения "Владивосток Авиа" и "САТ", которой уже переданы 52,156% акций) "Владивосток Авиа", принадлежащие "Аэрофлоту".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.