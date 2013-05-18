Китай займет первое место по въездному туризму в Россию

Он уточнил, это свидетельствует о том, что большинство региональных туроператоров России и администраций не осознали важность и перспективы рынка китайского въездного туризма. Не смотря на то, что в прошлом году Китай занял вторую позицию по въездному туризму в Россию после Германии, уступив около 10 тысяч поездок. "Но, сравнивая динамику, которая в 2011-2012 годах на китайском рынке составляла более 40% в год, и Германию, где этот показатель роста составляет 6-8%, следует ожидать, что к 2014-2015 году Китай уверенно займет первую позицию по въезду иностранных туристов в Россию", — сказал представитель Ростуризма.