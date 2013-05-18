Китай займет первое место по въездному туризму в Россию

"По итогам прошлого года общий поток китайских туристов в Россию вырос на 46% и превысил 343 тысячи поездок, в том числе, по безвизовым каналу около 185 тысяч, что превышает показатель 2011 года более чем на 31%. Китай к 2015 году займет первое место по въездному туризму в Россию, - заявил во Владивостоке заместитель начальника управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Владимир Фомин, выступая на проходящей международной туристкой выставке PITE-2013.
По его словам, Приморский край — один из российских лидеров по приему китайских туристов. Он занимает второе место после Москвы, где в прошлом году побывало около 82 тысячи туристов из КНР. "Несмотря на положительную динамику роста российско-китайского потока туристов, есть здесь и определенные проблемы. 95% китайских туристов, в основном посезают в России два города и два региона. Это — Москва, Санкт-Петербург, Приморский край и Амурская область. Десять туристких компаний из этих городов и регионов принимают около 75% туристов КНР", — сообщил Фомин.
Он уточнил, это свидетельствует о том, что большинство региональных туроператоров России и администраций не осознали важность и перспективы рынка китайского въездного туризма. Не смотря на то, что в прошлом году Китай занял вторую позицию по въездному туризму в Россию после Германии, уступив около 10 тысяч поездок. "Но, сравнивая динамику, которая в 2011-2012 годах на китайском рынке составляла более 40% в год, и Германию, где этот показатель роста составляет 6-8%, следует ожидать, что к 2014-2015 году Китай уверенно займет первую позицию по въезду иностранных туристов в Россию", — сказал представитель Ростуризма.
Он отметил, что при этом общий въезд российских туристов в Китай сократился на 4,5%, с целью туризма — на 11,5%, а по безвизовому каналу — на 13%. Такое уменьшение произошло за счет сокращения шоп туров из России в Китай. "Проблем в сфере въездного туризма еще очень много. И они явно высвечиваются, в том числе, в Приморском крае. По всем вопросам предстоит очень много работать. И мы рассчитываем, что въезд китайских туристов по безвизовому каналу будет оставаться основным источником поступления китайских туристов в Россию", — сказал Фомин.
Он уточнил, что среди таких проблем первоочередная — высокая стоимость авиабилетов на самолеты российских компаний. Кроме того, это неразвитость инфраструктуры в приграничных регионах России, несоответствие качества гостиничных и иных услуг их стоимости, нехватка квалифицированного персонала, владеющего языком и знающего менталитет китайских туристов. И пока еще очень слабо развита система обеспечения безопасности китайских туристов в период их пребывания в России, пишет РИА "Новости".