В Приморье будущие кораблестроители побывали на заводе "Звезда"

Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности – неотъемлемой части посещения любого объекта повышенной опасности. Осмотр предприятия начался с музея завода. Здесь бережно собираются и хранятся документы и фотографии, рассказывающие о становлении и развитии предприятия. Далее группа направилась к цеху № 10, где своими глазами увидела уникальный судоподъемный комплекс, включающий передаточный плавдок, передаточный стапель и трансбордер, позволяющий поднимать и перемещать суда доковым весом до 13500 т. Док-камера позволяет спускать на воду суда длиной до 140 м, шириной до 18 м и осадкой до 7 м.