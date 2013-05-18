В Приморье будущие кораблестроители побывали на заводе "Звезда"

Студенты и преподаватели кафедр кораблестроения и океанотехники, судовой энергетики и автоматики Инженерной школы ДВФУ побывали на строящемся современном Судостроительном комплексе «Звезда».
Будущие специалисты с интересом ознакомились с тем, как функционирует один из крупнейших заводов Дальнего Востока «Звезда», и с тем, как изменится специфика строительства судов и кораблей с вводом в строй новой автоматической линии Блока корпусообрабатывающих производств Судостроительного комплекса «Звезда».
Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности – неотъемлемой части посещения любого объекта повышенной опасности. Осмотр предприятия начался с музея завода. Здесь бережно собираются и хранятся документы и фотографии, рассказывающие о становлении и развитии предприятия. Далее группа направилась к цеху № 10, где своими глазами увидела уникальный судоподъемный комплекс, включающий передаточный плавдок, передаточный стапель и трансбордер, позволяющий поднимать и перемещать суда доковым весом до 13500 т. Док-камера позволяет спускать на воду суда длиной до 140 м, шириной до 18 м и осадкой до 7 м.
В самом достроечном цехе № 10 студентов ознакомили с основным технологическим оборудованием, особенностями постройки судна применительно к возможностям данного цеха, оснащенного двумя мостовыми кранами грузоподъемностью по 50 т. Затем студентов отвели к мемориалу «Рубка», где посетители предприятия традиционно делают фото на память. Завершением всей экскурсии стало посещение площадки объекта «Судостроительный комплекс «Звезда». Здесь представитель строительной организации, осуществляющей возведение объекта, рассказал о том, что ведется подготовительная работа перед установкой автоматической линии резки стали и изготовления блоков судов.
Как отметили сами студенты после экскурсии, такие поездки полезны и познавательны, так как позволяют наглядно ознакомиться с изучаемым оборудованием и процессом производства, а диалог на техническом языке с квалифицированными инженерами завода определил для них потенциального работодателя. Ведь часть этих ребят приедут на судостроительный завод на производственную практику уже через месяц, сообщила пресс-служба ОАО «ДЦСС».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.