БАСКЕТБОЛ: Девушки ДВФУ представят Россию на студенческом чемпионате Европы в Хорватии

В этом году поражение москвичкам на групповом этапе, из-за которого студентки ДВФУ опустились на второе место и были вынуждены в полуфинале играть с победителями второй группы из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), не помешало завоевать второй титул в своей истории.