18% приморцев получают субсидии на оплату жилья и ЖКХ

Как сообщает Приморскстат, только с начала года 66 тысяч приморских семей реализовали свое право на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (это 8,5% семей, проживающих в крае), из них более 10 тысяч (4%) проживают в краевом центре. Общая сумма начислений по краю составила 338,6 млн. рублей, среднемесячный размер субсидий на одну семью – 1705 рублей. Всего социальной поддержкой по оплате жилья и коммуналки в крае пользуются 346,6 тыс. человек (17,8% населения), во Владивостоке – 102,3 тыс. человек.